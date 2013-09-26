在钱问题上可以说谎吗？

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供) （本文作者Chris Taylor是路透撰稿人，以下内容仅代表其个人观点）
路透纽约9月24日 -- 在钱的问题上对配偶、父母或孩子说谎？多么可怕的想法。
但也有其必要性，再有就是现实生活。现实生活有时一团糟，并非总是如人所愿。
现实生活中，我们当中大多数人在钱的问题上都说谎。
根据基金公司T. Rowe Price 的一项调查，77%的受访父母表示，他们在钱的问题并非总是对孩子坦诚相告；15%的受访者称他们至少一周撒一次谎。
至于配偶方面，根据TODAY.com和《Self Magazine》关于“财务忠实”的调查，近50%的美国人在钱上对另一半说谎。
该调查的问题是：在钱的问题上可以说谎吗？
“当然可以，”伊利诺伊州Vermillion金融顾问公司总裁Mark La Spisa说。“钱属于隐私，没有义务与每个家庭成员分享所有的财务情况。事实上，有时太多地谈钱，还可能变成受害者。”
毕竟，有些谎言是善意的谎言。譬如，若是手头吃紧，你可能不愿让六岁的孩子知道。
根据CreditCards.com调查，大约有600万美国人不会向他们的另一半透露自己的银行账号。这样的秘密或许可以维持财务独立感。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编