在钱问题上可以说谎吗？

(本文由路透中文网编译提供) （本文作者Chris Taylor是路透撰稿人，以下内容仅代表其个人观点）

路透纽约9月24日 -- 在钱的问题上对配偶、父母或孩子说谎？多么可怕的想法。

但也有其必要性，再有就是现实生活。现实生活有时一团糟，并非总是如人所愿。

现实生活中，我们当中大多数人在钱的问题上都说谎。

根据基金公司T. Rowe Price 的一项调查，77%的受访父母表示，他们在钱的问题并非总是对孩子坦诚相告；15%的受访者称他们至少一周撒一次谎。

至于配偶方面，根据TODAY.com和《Self Magazine》关于“财务忠实”的调查，近50%的美国人在钱上对另一半说谎。

该调查的问题是：在钱的问题上可以说谎吗？

“当然可以，”伊利诺伊州Vermillion金融顾问公司总裁Mark La Spisa说。“钱属于隐私，没有义务与每个家庭成员分享所有的财务情况。事实上，有时太多地谈钱，还可能变成受害者。”

毕竟，有些谎言是善意的谎言。譬如，若是手头吃紧，你可能不愿让六岁的孩子知道。

根据CreditCards.com调查，大约有600万美国人不会向他们的另一半透露自己的银行账号。这样的秘密或许可以维持财务独立感。（完）