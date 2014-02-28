货币基金投向协议存款整体占比仅五成 但分化严重--报告

路透上海2月28日 -针对中国的余额宝等互联网货币基金投向协议存款占比过高或引发风险，国内专业基金咨询机构--济安金信基金评价中心最新报告显示，去年末，国内货币基金投向协议存款的平均占比仅五成左右，并非外界想象的那么高，不过各家基金因定位不同，其协议存款占比分化相当严重，有数家基金占比超过九成。

济安金信基金研究员马永靖指出，货币基金从2011年四季度以来整体占比基本在45%左右，而协议存款可提前支取不罚息的政策红利，使得其兼具短期性、收益性和便利性，符合货币基金的定位。

报告称，2013年底，国内货币基金的协议存款平均占比为52.4%，略低于2011年底的52.96%，这与市场化认为的货币基金90%以上投资协议存款这种以点代面的观点相去甚远。

报告指出，在纳入统计的84只货币基金中，有37只基金协议存款比例低于50%，占比最低的汇丰晋信货币仅8.03%。不过包括余额宝对应的天弘增利宝在内的三只基金，去年末协议存款占比超过九成，例如天弘增利宝基金的占比达92.21%，易方达易理财货币基金高达94.95%，汇添富现货宝货币基金亦在94.59%。

据国内媒体稍早报导，证监会近日召集基金公司负责人开会，会议内容涉及提示货币基金风险、对货币基金参与短期债券投资征求意见等。业内人士指出，目前货币基金大量投资于协议存款，投资集中度较高，且货币基金提前支取银行协议存款不罚息的相关条款未来可能取消，货币基金应该分散配置资产。

阿里巴巴旗下支付宝与天弘基金联手推出的闲钱理财产品--余额宝，在推出八个月后，其规模已逼近5,000亿元人民币，客户数达8,100万。余额宝的成功已引起国内银行业的反弹，银行业协会近期内部会议中就有提议应将余额宝等互联网金融货币基金存放银行的存款纳入一般性存款管理。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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