资金宽松 中国央行连三周净回笼

* 新年伊始资金宽松,央行连续三周净回笼

* 本周净回笼700亿元,仅减量进行14天逆回购

* 春节前央行应会逐步加码投放资金

* 短期政策面预期稳定

作者 徐永

路透上海1月17日 - 面对开年来银行间宽松的资金格局,中国央行公开市场连续三周实现净回笼,其中本周规模降至700亿元人民币.不过考虑到月底及春节前的例行财政存款上缴及现金备付压力,届时央行应会加码资金投放平滑市场波动.

对于货币政策走向,分析人士则表示,由于多项经济数据已显示,中国经济已踏上企稳复苏之路,因此预计春节前出台调降存款准备金率等政策可能性仍旧不大.

"下旬(净)投放的概率很大,至少要对冲50%的资金缺口吧."广发证券首席债券分析师徐寒飞称.

根据兴业证券最新报告,1月下旬银行体系的流动性可能面临一定的考验,主要来自于财政存款的季节性上缴和现金备付需求的上升.一方面,从季节性来看,1月可能面临超过3,000亿规模的财政存款上缴;另一方面,2月的春节将近会引发居民取现需求的大幅上升,预计总共的影响规模不会低于9,000亿.

另据路透测算,截至目前,春节(2月10日)前央行逆回购到期总量为1,880亿元.

徐寒飞认为,如此巨量的资金缺口届时仍需央行施以援手,预计春节前央行公开市场将会从净回笼转向净投放,比如对冲资金缺口50%,净投放几千亿规模以平滑流动性.

长江证券资金营运部高级研究员熊德超亦表示,目前场内融出跨节资金的机构并不多,公开市场应会慢慢转向净投放,"可能会在下下周(即1月末当周)."

具体操作方面,本周公开市场仅减量进行了14天逆回购操作,周二和周四均各为100亿元,中标利率均持平在3.45%;七天和28天逆回购则因需求不足和春节等因素未现身.而本周总计200亿元的逆回购操作,亦创下去年6月逆回购成为央行常规操作以来的单周操作量新低.

**短期货币政策料平稳**

在流动性宽裕及经济基本面的支撑下,短期市场对央行在货币政策上的期待更加淡化.受访人士普遍认为,节前调整存款准备金率或者利率的可能性并不大,逆回购会一如既往担当熨平资金波动的主要工具.

南京银行金融市场部研究主管黄艳红就指出,经济呈企稳回升态势,且外汇占款去年12月回升,1月应该会延续这一态势,因此即使1月末资金会受到春节因素的扰动,但降准的必要性不大.

"而且目前贷款需求不足,降准也没用,资金都堆在银行间市场."她称,"但年内预计仍会降,具体时点要看后续经济数据,如果增长后劲乏力,那么就有必要(降准)."

去年12月以来银行间市场流动性宽松找到依据,中国央行公布的最新数据显示,2012年12月外汇占款增量创仅次于1月份的年内次高.同时岁末突击花钱的规律导致财政存款大规模减少.

的确受外汇占款增量创近期新高等影响,今年1月以来银行流动性较宽.业内并预期,1月份外汇占款增量预计仍较大,今年春节前资金面比往年宽松是大概率事件,但春节临近,仍需央行施以援手.

"银行到时借钱应该不难,但春节效应,利率应该会比现在高,目前略低."浦发银行债券研究员谈纯集称.

徐寒飞亦认为,货币政策短期内应该会比较平稳,但在3月份的时间节点,视外汇占款增量及资金面的变化,可能会有一次降准或降息.

另外,由于二季度开始将面临大量央票到期,受访人士也普遍认为,届时央行公开市场重启正回购的可能性会加大.

1月至今,央行公开市场连三周净回笼累计规模达3,100亿元.其中上周净回笼2,200亿元,创近三个月新高.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 100

(周四) 100

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 900

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净回笼 700(完)

(审校 丁淑琴/张喜良)

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