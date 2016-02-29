监管者或提议约束金融技术创新的规定--FSB主席

路透伦敦2月27日 - 20国集团(G20)的金融稳定委员会(FSB)周六表示，全球监管者可能提议制定防止“金融技术”创新破坏金融系统稳定的规定。

FSB主席卡尼在致出席上海G20会议的央行官员和财长的信函中称，评估金融技术创新的系统性影响将是今年该委员会核心政策工作的一部分。

这标志着监管者首次开始从全球层面检讨金融创新的影响。这里的金融创新包括支持比特币的块环链技术。

迄今为止，监管者对金融创新的态度一直较为谨慎，对这个规模远远小于银行业，但未来有可能创造许多就业的行业，英国等国家的态度谨小慎微，不轻易对其加以限制。

“监管框架必须确保它能在不扼杀创新的情况下，管理好任何技术变革可能带来的系统性风险，”卡尼说。

他还补充说，FSB将在3月讨论相关结论并考虑下一步措施。

同时担任英国央行总裁的卡尼称，今年以来经济和金融环境更加艰难，在一定程度上也是增长前景恶化的体现。

卡尼说，银行类股承受压力，反映出市场的担忧，即银行业者必须采取更多措施，使各自的长期业务模式与低增长和低名义利率环境相适应。

卡尼说，FSB将在9月发布一份关于市场流动性是否减少的报告，如果真的减少，还将指明减少的幅度、原因以及可能持续的时间。

对于二级市场流动性减少的原因，银行业者和央行各持己见，银行业者将此归咎于FSB和其他机构自2007-09年金融危机以来推出的更加严格的规则。

央行官员则表示，金融危机前市场较为充裕的流动性是“假象”，目前也没有足够的证据显示，需要取消部分新规。

**资产管理公司可能面临问题**

与流动性问题相关的一种担忧是，资产管理公司难以应对大量赎回，即投资者大规模将资金撤出债券基金。

“我们已排序工作，优先处理有关资产管理活动结构性弱点的分析，并确认四大领域可能应拿出政策应对的风险。”卡尼称。

FSB将在仔细研究基金杠杆操作、运营风险及证券借贷活动后，于9月发布政策建议。

“可在极短期内赎回的投资商品的增长，或已加深了过度乐观的‘流动性假象’。”卡尼指出。

卡尼表示，国际证监会组织(IOSCO)将于12月前发布一套措施“工具套件”，以促进市场上散户及企业适当行为。

他表示，全球监管机构还将谘商更为详尽的规则，以防范结算所的规模和涵盖范围变得“太大而不能倒”。(完)