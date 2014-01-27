香港《星岛日报》：中美收紧银根新兴市场多难

（1月27日社评）

从南美洲刮起的金融风暴，一天之内吹掉欧美股市约2%的纸上财富，再汇同中国内地欠佳的经济数据，以及央行持续收紧金融，资金趋于紧张，一齐夹击香港。十多年前因饱受金融风暴摧残，备受国际瞩目的阿根廷，经济经历过几年的奇迹般复活后，重夺国际眼球，成为这轮新兴市场货币贬值小汇灾的“大阿哥”。

初时阿根廷货币透过大幅贬值，出口竞争力大增，再加上大豆价格，遇上中国经济起飞的庞大胃纳，在国际商品市场上飙升，政府开始积存储备，人民可过比较好的日子，消费畅旺，出现通胀和工资连年以双位数增长的恶性循环。

在民粹主义和左翼思想推动下，为了避免再出现大量资金外流的金融震荡，现任总统克里斯蒂娜推出令人“眼界大开”的政策。

种种人为干预，反而令外资却步，货币贬值压力沉重。阿根廷披索币值靠政府库房补贴来支撑，估计央行每天要“烧钱”1亿美元，最后政府财力不继，容许民众自由兑换，货币一蹶不振。

中国经济增长放缓，对原材料需求不如以往殷切，与此同时，美国联邦储备局又开始缩减“放水”规模，加上欧美经济复苏，都对新兴市场货币构成压力。其中靠出口原材料去中国发财的国家，所受打击特别严重，巴西、南非、俄罗斯的币值上周五皆跌。

联储局步向“抽水”，中国亦逐步收紧银根，不让影子银行和地方债务膨胀引发金融危机。市场投资“去杠杆化”，本已在收缩的资金，还要转投欧美，这个过程将令新兴市场经历一次又一次震荡，香港难置身事外，波动势难避免，监管当局和投资者都要打醒精神。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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