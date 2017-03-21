速汇金称Euronet的收购可能引来更好的交易提案

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透3月20日 - 美国电子支付公司速汇金(MoneyGram)(MGI.O)周一表示，同业Euronet Worldwide Inc(EEFT.O)收购提案可能引来较中国蚂蚁金服更为优异的收购内容。
Euronet上周提出以每股15.20美元现金收购速汇金，高于蚂蚁金服提出的每股13.25美元；蚂蚁金服为阿里巴巴集团控股旗下的金融服务企业。
不过速汇金周一表示，公司董事会仍建议接受蚂蚁金服的收购，并未对Euronet的提案做出任何建议。
路透周日报导援引熟知事况的消息人士说法指出，速汇金提出与Euronet分享机密资讯，藉以使其竞购决心更加坚定。
Euronet指出，速汇金着重于大型零售商及各国邮局，加上Euronet在独立代理商市场的强势地位，以及消费者支付方案的广泛选择，双方结合将可创造更有价值的事业。
虽然与Euronet进行交易将可带来成本协同效应，但蚂蚁金服的技术专长与速汇金的品牌结合，将会改变国际支付行业的风貌，未来将有更多消费者使用网路汇款服务，而非拿着现金到店面转帐。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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