蚂蚁金服同意以约8.8亿美元收购美国速汇金

路透1月26日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)旗下的蚂蚁金服周四表示，将收购美国汇款公司速汇金(MoneyGram)(MGI.O)，交易价值约8.8亿美元。

收购价为每股13.25美元，较速汇金周三收盘价11.88美元有11.5%的溢价。

速汇金周四开盘暴涨近10%，报13.02美元。

蚂蚁金服表示，将承担速汇金未偿还债务，或将债务再融资。根据监管文件，截至去年9月30日，速汇金未偿债达9.373亿美元。

在全球有约35万个网点的速汇金表示，持有其44.5%股权的公司最大股东Thomas H. Lee Partners已经同意投票赞成该交易。

交易双方称预计将在今年下半年完成收购。（完）