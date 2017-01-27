蚂蚁金服同意以约8.8亿美元收购美国速汇金

4月香港净流入内地黄金量按月减33.5% 此前两个月上升势头暂歇
路透香港5月25日 - 香港政府统计处周四数据显示，今年4月自香港流入中国内地的黄金量，按月减少33.5%，终止此前两个月回升的势头，但净流入量仍为九个月内第二多。
路透1月26日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)旗下的蚂蚁金服周四表示，将收购美国汇款公司速汇金(MoneyGram)(MGI.O)，交易价值约8.8亿美元。
收购价为每股13.25美元，较速汇金周三收盘价11.88美元有11.5%的溢价。
速汇金周四开盘暴涨近10%，报13.02美元。
蚂蚁金服表示，将承担速汇金未偿还债务，或将债务再融资。根据监管文件，截至去年9月30日，速汇金未偿债达9.373亿美元。
在全球有约35万个网点的速汇金表示，持有其44.5%股权的公司最大股东Thomas H. Lee Partners已经同意投票赞成该交易。
交易双方称预计将在今年下半年完成收购。（完）
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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