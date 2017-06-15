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国际财经 | 2017年 6月 15日 星期四 18:09 BJT

蒙古央行降息200个基点至12%

路透乌兰巴托6月15日 - 蒙古央行周四告诉路透，该国已将指标利率下调2个百分点至12%。

蒙古在去年8月升息4.5个百分点至15%，以稳定快速下跌的货币汇率。随后该国在12月降息1个百分点。

蒙古上月同意了国际货币基金组织(IMF)的一个价值55亿美元的财政计划，以帮助稳定蒙古经济并削减其预算赤字。(完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)
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