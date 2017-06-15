蒙古央行降息200个基点至12%

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透乌兰巴托6月15日 - 蒙古央行周四告诉路透，该国已将指标利率下调2个百分点至12%。
蒙古在去年8月升息4.5个百分点至15%，以稳定快速下跌的货币汇率。随后该国在12月降息1个百分点。
蒙古上月同意了国际货币基金组织(IMF)的一个价值55亿美元的财政计划，以帮助稳定蒙古经济并削减其预算赤字。(完)
(编译 于春红; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。