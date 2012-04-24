蒙古或单独开发塔本陶勒盖煤矿西部

路透乌兰巴托4月24日电---负责蒙古塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤矿项目的国有公司的一位高管表示,蒙古或选择单独开发该矿的西部区块.此前该公司用了数年时间来寻找合适的投资人.

Erdenes-塔本陶勒盖公司(Erdenes-TT)的首席运营官(COO)Graeme Hancock周一在一个民间企业领袖的例会上发出这样的信号,即蒙古政府无法满足希望参与该项目的多个海外投资者的要求.

"在我看来,难以将差异很大的团体聚到一起,组成一个财团,"Hancock表示,"曾经出现过很好的机会,但以後不会再有了."

他表示,如果确实如此的话,Erdenes-TT或将重掌该资产的控制权,并单独牵头该项目西部区块的开发.

去年7月,蒙古宣布中国神华(1088.HK)、美国博地能源BTU.N和由Russian Railways牵头的俄罗斯-蒙古财团将获得该项目的开发权,但在日本和韩国竞标方提出异议後,蒙古政府表示该决定尚未最终敲定.

位於蒙古南戈壁地区的塔本陶勒盖煤矿储量估计多达75亿吨,包括全球最大的未开发焦煤资源.

有关中标财团组成结构的最终决定已多次被拖延,Hancock表示,目前看,这个问题不太可能在6月议会选举前得到解决.

路透未能立即联系到中国神华(600188.SS)和博地能源对此置评.

分析人士此前指责蒙古方面将政治因素摆在商业行为之前,称其优先考虑的是满足其两大邻国--俄罗斯和中国的需要,而非为塔本陶勒盖达成最佳的交易.

**矿业繁荣**

规模不大的蒙古经济正处於矿业繁荣的伊始阶段,其它人士警告,在开发塔本陶勒盖等大型项目时,该国可能依然需要经验丰富的海外企业帮助.

"政府对所有选项均持开放态度,"位於乌兰巴托的Frontier Securities首席投资策略师Dale Choi称,"我认为,蒙古最好让一家大型煤炭企业参与,因为Erdenes只是一家成立不久的小型企业."

蒙古原定於定於2012年上半年推出的塔本陶勒盖东部Tsankhi区块上市计划也被推迟,因为议会仍在就此仔细研究,考虑因素不仅包括西部区块的投资协议,而且还有新证券法.

分析师曾表示,将Erdenes-TT的29%股权在国内外进行首次公开发行(IPO),或将融资大约30亿美元.Erdenes-TT的Hancock称,若决定拥有西部区块控制权,那麽公司的价值或将翻番.

他补充道,无论是否达成投资协议,该公司都将在5月或6月推进西部区块的开发.

蒙古坐拥巨大的矿产资源,但很难找到投资来建设基础设施、加工设备和运输网络.

塔本陶勒盖矿目前的年产量已达250万吨,其计划到2013年将年产量提高至600万吨,并最终提高至2,000万吨.该矿距离中国边境大约300公里.(完)

--编译 丁琦/许娜;审校 白云/李爽

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