焦点：囊中羞涩迫使蒙古重启塔本陶勒盖煤矿 曾因议员反对数次搁浅

2011年9月11日，蒙古塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤田一露天矿的煤炭传送带。 REUTERS/David Stanway/File Photo

路透乌兰巴托9月9日 - 随着蒙古政府想方设法刺激遭受危机重创的经济，在该国南部戈壁被搁置已久的巨型塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤矿项目有望获得重启。

最近几次要开发该煤矿的努力都在议会被民族主义议员否决，他们担心外国公司的参与。但一场金融危机，以及6月的政府更替，把该矿的开发重新提上日程。

由于蒙古最重要出口商品--煤炭和铜的需求放缓，以及外国投资骤降，使该国债务大幅攀升，本币迅速下滑，迫使当局升息并削减支出。

负责该项目的国有公司Erdenes Tavan Tolgoi(ETT)高管表示，他们在积极评估重启该矿的投标，这是全球前景最好的煤矿之一，焦煤储量估计在75亿吨。

“目前我们在计算ETT的潜在获利，我们的律师也在评估多个意向书，”ETT负责塔本陶勒盖项目的经济开发主管Samdandobji Ashidmunkh表示。

“我们不排除任何可能性，”他在乌兰巴托的一个投资会议的间隙对路透称。“倘若对Erdenes Tavan Tolgoi而言有利可图，并且对蒙古国的经济有益，那么我们对与任何人的合作持开放态度。”

2014年，香港上市的蒙古矿业股份(MMC) (0975.HK)与中国神华集团和日本住友商事(8053.T)组成一个财团，携手开发塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤矿。不过，该交易去年遭到议会阻挠，因民族主义议员对该交易怀有敌意。另一位高管称，有关各方仍准备重新启动该项目。

“该财团依然团结一致，”MMC旗下的Energy Resources执行长GotovBattsengel说。

“我认为该方案仍有讨论的可能，”他在会议上称。

住友商事的一位发言人拒绝透露是否有任何新进展，但补充说：“我们认为，我们的优先谈判权依然有效。”

ETT的Ashidmunkh说，现在还“太早”，还不能说该财团的交易就是最好的。

神华集团未就相关问题作出答复，蒙古矿业部未立即回复置评请求。

**政治格局生变**

据蒙古统计局，今年上半年约有三分之二的工业产出来自矿业，塔本陶勒盖煤矿，以及开发该矿所需的40亿美元投资，将为蒙古这个120亿美元的经济体带来强有力提振。

但开矿却一再推迟，融资困难是部分原因，而对于外国企业在其中扮演什么角色，也存在担忧。蒙古是位于中国和俄罗斯之间的一个内陆国家，人口只有300万。

2011年时，蒙古政府将项目交给由中国神华、美国博地能源(BTUUQ.PK)以及一些不知名的俄罗斯和蒙古企业组成的财团，但随后很快否决该交易，因落选的日本和韩国企业提出不满，称招投标过程不透明。

上次招标正值矿业繁荣期间。矿业繁荣推动蒙古国国内生产总值(GDP)以两位数增长，并促使政界人士想从外国投资者那里获得更加有利的条款。蒙古国还试图对2009年达成的奥尤陶勒盖铜金矿投资协议进行重新协商。该矿目前由力拓(RIO.AX)(RIO.L)运营。

“民族主义情绪促成了一些政策失误，”蒙古国的新矿业部长Tsedev Dashdorj在周四的会议上说。

蒙古人民党在6月的选举中取得压倒性胜利，而反对住友-神华财团的议员落选。

“在大选后，蒙古国的政治氛围已朝着非常有利于达成塔班陶勒盖煤矿协议的方向转变，”乌兰巴托的经纪商BDSec的运营长Nick Cousyn在研究报告中说。

“由于蒙古人民党在议会中占据绝大多数席位，加上蒙古国迫切需要投资，我们认为塔班陶勒盖煤矿协议通过的可能性非常大，”他补充说。(完)