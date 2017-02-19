蒙古经济面临困境 与IMF等有关方就55亿美元经济纾困计划达成一致

路透乌兰巴托2月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周日发表声明称，蒙古已经与该基金组织以及其他合作方就55亿美元经济稳定计划达成一致。

这个内陆国家的经济在2011-2013年曾取得双位数的年增长率，当时该国凭借丰富的未开发矿藏吸引大量外国投资者涌入。但这股成长势头由于2016年以来的经济危机而夭折，原因在于政府过度支出以及大宗商品出口收入减少。

IMF声明称，蒙古目前正力图避免5.80亿美元主权担保债务在3月到期时发生违约，为援救该国，亚洲开发银行、世界银行以及日本和韩国等双边合作伙伴国，将提供最高30亿美元的援助。

IMF补充说，中国人民银行将扩大150亿元人民币(21.9亿美元)互换额度，同时IMF将提供价值约4.40亿美元的三年期贷款。

声明称，这项救援计划还需IMF执行董事会在3月正式批准。

“财政整顿是重中之重，过去松散的财政政策是蒙古目前经济困境和巨额债务的主要原因之一，”IMF项目团队负责人Koshy Mathai说。

蒙古承诺进行财政改革，严格预算纪律，但会保护社会福利支出。

蒙古经济去年增长1%，为七年来最慢，今年在纾困计划铺开后可能滑入衰退，届时该国将会实施财政紧缩。(完)