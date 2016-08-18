蒙古将指标利率上调4.5个百分点至15% 以应对货币大幅贬值

路透乌兰巴托8月18日 - 蒙古国央行称，该行周四将指标利率上调4.5个百分点至15%，以应对本国货币图格里克大幅贬值的局面。

蒙古国新政府6月底以压倒性优势当选，但深陷经济危机漩涡，图格里克兑美元本月至今已下跌8%，成为全球表现最差的货币。

“已采取中期性金融措施，以提高本币资产的回报率，提高图格里克稳定性，”央行声明稿称。

蒙古面临主要出口大宗商品需求疲软及外国投资剧减的困境。

蒙古财长上周警告政府支付薪资将有困难，引发主权债大跌。蒙古政府目前连发放奥运选手奖金都有问题。

蒙古2022年到期的10亿美元全球主权债券过去一周下跌4点，报每1美元面值86/87美分。

“本币图格里克大幅贬值是蒙古政府的最大担忧，”经济政策和竞争力研究中心的副主管Ikhbayar Odonchimeg表示。

“银行贷款利率将上升，企业会受到影响，可能会抱怨，但这肯定将有助于缓解美元需求，或许这正是政府所希望的，”他并称。

四年前该国快速的经济发展是建立在大量外资进入的基础上，当时外资瞄准了这里庞大的尚未大规模开发的矿产资源，比如力拓运营的蒙古奥尤陶勒盖铜金矿项目。

但许多规模庞大的新项目，比如Tavan Tolgoi煤炭储藏项目，现在都已经搁置开发，因对于外资在该国经济中应发挥怎样的作用，蒙古政府与力拓等投资者陷入争端。

Independent Mongolian Metals & Mining Research的分析师Dale Choi称，当前危机是源于前届政府试图通过债务和财政扩张手段来扭转外资下滑。

蒙古在今年上半年仅吸引到3,500万美元的外资流入，而2011年全年的外资流入达到46.2亿美元。（完）