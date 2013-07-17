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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 17:36 BJT

全球矿业：力拓在蒙古奥尤陶勒盖项目上面临更多阻碍--蒙古国企股东

路透乌兰巴托7月17日 - 蒙古国企Erdenes Oyu Tolgoi的高管称，在蒙古奥尤陶勒盖铜金矿项目上，运营商力拓 与蒙古政府之间的争议可能会旷日持久，凸显出该巨大铜金矿项目面临的风险。

Erdenes持有持有该矿三分之一权益，公司执行董事Tserenbat Sedvanchig称，政府与力拓之间存在22点争议，政府的不满包括“关乎违反蒙古法律和投资协议的四个问题”，并补充称资本支出是最大的问题。奥尤陶勒盖铜金矿项目预计到2020年占蒙古经济产出达35%。

“如果不明确初期投资的规模，其他21个问题中有些就没法解决，”Sedvanchig在周二公布的专访中对蒙古线上新闻机构News.mn表示。

力拓旗下的Turquoise Hill Resources 拥有Oyu Tolgoi的66%权益，该公司拒绝对Sedvanchig的言论置评。(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
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