背景资料：蒙古关键的政治风险

路透乌兰巴托8月14日电（记者 David Stanway）---蒙古6月的国家大呼拉尔选举没有产生绝对多数，令政局在随後的几周内存在不确定性，民主党人阿勒坦呼雅格8月初被任命为总理，这一状态结束。

民主党从人民党手中接过政权後，矿业企业面临的主要风险仍来自主张资源国有的立法者。矿业是蒙古经济发展的引擎。

除非新的联合政府发出信号，支持外国投资者，无意于重新协商关键的合同或通过限制外资矿产所有权的法案，这些外资企业在承诺大规模投资於蒙古时才不会心存疑虑。

蒙古面临的首要任务是发展规模不大但是增速很快的经济，外国投资者希望知道，蒙古政府能否创造出稳定的法律环境，同时安抚失去耐心的国民和中国与俄罗斯两大邻国。

看点：

- 新政府与外国投资者的关系，以及主张资源国有者施加的压力是否影响立法。

- 新政府能否达成令外资和公众都满意的陶勒盖煤矿（Tavan Tolgoi）投资协议，以及协议是否能及时达成。

- 更多对蒙古的投资。去年11月，大宗商品贸易商托克和私募股权公司欧瑞基金(OPP.L)组建了一家合资企业，开发蒙古的煤炭和铁矿石资源，用於出口。今年2月，高盛买入了一家蒙古银行4.8%的股权。

世界银行数据显示，2012年第一季度，蒙古经济同比增长16.7%，是亚洲增长最快的国家。该国已经出现“荷兰病”的典型症状，包括通胀飙升和利率高企。

惠誉7月称，如果大宗商品价格迅速下跌，蒙古有重蹈2007-2009年的繁荣到衰落周期的风险。风险产生的原因是信贷环境异常宽松、通胀高企（尽管利率高达13.25%）以及财政赤字扩大。

蒙古拥有270万人口，很多国民担忧中国和俄罗斯对其影响力日益增加。中国已经对蒙古经济产生主导作用，2011年上半年，蒙古90%的出口是面向中国的，尽管该国政府希望出口中国的比例下降，多元化出口市场。

蒙古对俄罗斯和中国的燃料、电力和运输的依赖，同样对其矿业构成很大威胁。蒙古打算建设自己的铁路网运输煤炭至海外市场，但这一计划可能会延期。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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