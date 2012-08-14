背景资料：蒙古关键的政治风险

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透乌兰巴托8月14日电（记者 David Stanway）---蒙古6月的国家大呼拉尔选举没有产生绝对多数，令政局在随後的几周内存在不确定性，民主党人阿勒坦呼雅格8月初被任命为总理，这一状态结束。
民主党从人民党手中接过政权後，矿业企业面临的主要风险仍来自主张资源国有的立法者。矿业是蒙古经济发展的引擎。
除非新的联合政府发出信号，支持外国投资者，无意于重新协商关键的合同或通过限制外资矿产所有权的法案，这些外资企业在承诺大规模投资於蒙古时才不会心存疑虑。
蒙古面临的首要任务是发展规模不大但是增速很快的经济，外国投资者希望知道，蒙古政府能否创造出稳定的法律环境，同时安抚失去耐心的国民和中国与俄罗斯两大邻国。
看点：
- 新政府与外国投资者的关系，以及主张资源国有者施加的压力是否影响立法。
- 新政府能否达成令外资和公众都满意的陶勒盖煤矿（Tavan Tolgoi）投资协议，以及协议是否能及时达成。
- 更多对蒙古的投资。去年11月，大宗商品贸易商托克和私募股权公司欧瑞基金(OPP.L)组建了一家合资企业，开发蒙古的煤炭和铁矿石资源，用於出口。今年2月，高盛买入了一家蒙古银行4.8%的股权。
世界银行数据显示，2012年第一季度，蒙古经济同比增长16.7%，是亚洲增长最快的国家。该国已经出现“荷兰病”的典型症状，包括通胀飙升和利率高企。
惠誉7月称，如果大宗商品价格迅速下跌，蒙古有重蹈2007-2009年的繁荣到衰落周期的风险。风险产生的原因是信贷环境异常宽松、通胀高企（尽管利率高达13.25%）以及财政赤字扩大。
蒙古拥有270万人口，很多国民担忧中国和俄罗斯对其影响力日益增加。中国已经对蒙古经济产生主导作用，2011年上半年，蒙古90%的出口是面向中国的，尽管该国政府希望出口中国的比例下降，多元化出口市场。
蒙古对俄罗斯和中国的燃料、电力和运输的依赖，同样对其矿业构成很大威胁。蒙古打算建设自己的铁路网运输煤炭至海外市场，但这一计划可能会延期。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。