蒙古塔本陶勒盖称周一起恢复对中国出口焦煤

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透乌兰巴托4月22日 - 管理塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤矿的蒙古国有企业Erdenes Tavan Tolgoi表示，蒙古周一将恢复对中国出口焦煤，此前曾因成本因素暂停向中国出口四个月。
Erdenes Tavan Tolgoi于2011年7月与中国铝业(601600.SS)(2600.HK)签署了销售价值2.5亿美元煤炭的协议，但由于塔本陶勒盖煤矿出现财务问题，1月以来暂停付运。
Erdenes Tavan Tolgoi在周一的声明中称，塔本陶勒盖煤矿削减成本的举措已令其降低亏损，但补充称，将寻求重新磋商2011年协议。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。