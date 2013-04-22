蒙古塔本陶勒盖称周一起恢复对中国出口焦煤

路透乌兰巴托4月22日 - 管理塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤矿的蒙古国有企业Erdenes Tavan Tolgoi表示，蒙古周一将恢复对中国出口焦煤，此前曾因成本因素暂停向中国出口四个月。

Erdenes Tavan Tolgoi于2011年7月与中国铝业(601600.SS)(2600.HK)签署了销售价值2.5亿美元煤炭的协议，但由于塔本陶勒盖煤矿出现财务问题，1月以来暂停付运。

Erdenes Tavan Tolgoi在周一的声明中称，塔本陶勒盖煤矿削减成本的举措已令其降低亏损，但补充称，将寻求重新磋商2011年协议。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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