蒙古矿业: Tavan Tolgoi项目因财务问题无法如期IPO

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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他表示政府将协助该公司偿还债务.
"在我们开始基础设施、清洗系统及供水项目之前,我们请求5亿美元资金支持,用来偿还债务和支持营运."他说.
"总理说政府将提供我们3.50亿美元.这真是非常及时而又重要的财务协助."
蒙古原计画在今年将Tsankhi东部矿区在海外挂牌上市,不过Batsuur说,此类计画现在已暂时搁置.
"不会是在今年了,"他说."我们决定等到市场复苏、煤价上升以及E-TT清洗系统开始正常建造之后再进行.此外,我们也需要增加出口."
他说,蒙古也正研议与中国铝业 重新协商一笔煤炭销售合约,目标是让价格符合国际水平.
本月初时,该项目因无法负担运输成本被迫暂停向中国出货.(完) (编译 石冠兰/李婷仪; 审校 龚芳/程琳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。