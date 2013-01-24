蒙古矿业: Tavan Tolgoi项目因财务问题无法如期IPO

他表示政府将协助该公司偿还债务.

"在我们开始基础设施、清洗系统及供水项目之前,我们请求5亿美元资金支持,用来偿还债务和支持营运."他说.

"总理说政府将提供我们3.50亿美元.这真是非常及时而又重要的财务协助."

蒙古原计画在今年将Tsankhi东部矿区在海外挂牌上市,不过Batsuur说,此类计画现在已暂时搁置.

"不会是在今年了,"他说."我们决定等到市场复苏、煤价上升以及E-TT清洗系统开始正常建造之后再进行.此外,我们也需要增加出口."

他说,蒙古也正研议与中国铝业 重新协商一笔煤炭销售合约,目标是让价格符合国际水平.