焦点：蒙古总统大选将是一次对经济政策和中国角色的公投

路透蒙古朝格特车齐县6月25日 - 每天约有2,000辆卡车在距离蒙古巨型塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤矿数英里之遥的地方出发，穿越戈壁沙漠将煤炭运到中国。但这些车辆行驶的公路又窄又坑坑洼洼，交通事故频发。

公路附近就是塔本陶勒盖向南通往中国的铁路路基。这条尚未完工的铁路线将使资金短缺的内陆国蒙古，能以更高价格向最大客户中国销售更多煤炭。中国也可能为该铁路项目提供资金。

不过，尽管经济效益明显，但蒙古人对中国影响力日益升高怀有的矛盾心理，使这条铁路项目遭到池鱼之殃。

周一将举行的蒙古总统大选，更是凸显了这种心理。

“已经停工两年了，”朝格特车齐县(Tsogttsetsii)县长Orgodol Badarch表示，他指向本应铺上绵延逾200公里(124英里)铁路线的砾石地面。

“我不确定，但它可能需要彻底重建。”

选民将在亲投资的候选人、和民粹主义“资源民族主义者”之间作出选择；本次大选实际是一场对蒙古的经济政策以及中国的角色的公投。

今年1-5月，中国在蒙古的对外贸易中占到68.5%的份额，1989年则为1.5%。同期，蒙古国的出口有90.5%都是对中国的。

中国想要得到蒙古国的煤和铜，而若蒙古允许，中国也有资金来打造基础设施来获得这两种金属。

不列颠哥伦比亚大学蒙古国政治专家Julian Dierkes表示，政党声明中存在大量的民族主义措辞。

执政党蒙古人民党(MPP)一名官员告诉路透，该党候选人Miyeegombo Enkhbold“对所有国家的外国投资都抱开放态度，当然也包括中国的投资”。

“现在的事实是，我们有供应，中国有需求，”他同时还表示蒙古必须进行多样化，并“减少对一国的不当依赖”。

Enkhbold的最大劲敌，就是民主党候选人Khaltmaa Battulga。这位前武术明星怀疑中国对于其曾经统治长达数世纪的蒙古另有所图。

Battulga周四在电邮声明稿中称，“中国不但是、也必须是我们的伟大伙伴，”但他也说“铁路和运输对任何国家都是有国安和经济双重意义的议题。”

选举活动期间禁止进行民调，但3月时的调查显示，24.3%的民众认为蒙古人民党最能解决问题，相比之下，民主党仅有10.6%。

**铁路政治学**

2010年迄今，蒙古经济规模已经翻了超过一倍，但有些地方却很少受惠，缺水又缺电。

贸易繁荣给Tsogttsetsii带来工作岗位，但运输欠佳意味着蒙古煤炭是折价出售。4月交付至中国的煤炭每吨获利为66美元，仅是澳洲煤炭价格的一半。

2014年时，原本要从Tsogttsetsii铺设铁路，但融资却断了炊。2015年与中国神华集团、日本住友商事(8053.T)达成开发矿场及铁路的临时协议遭到蒙古议会阻止。

在2008年至2012年间担任交通部长的Battulga，之前青睐更宽的俄罗斯轨道，认为采用国际标准将让蒙古仰赖中国。但他最近表示，无论国会做出什么决定，他都会支持。

受中国需求以及开发奥尤陶勒盖铜金矿数以十亿美元计的协议推动，蒙古在2011年至2013年间的矿业荣景鼓励政界人士考虑各种方法，以降低对中国的依赖，他们制定了连接俄罗斯远东地区的铁路计划。

国会还通过立法阻止外国国有企业的投资，旨在阻止中国铝业(2600.HK)(601600.SS)收购位于蒙古的SouthGobi Resources(SGQ.TO)的计划。

但蒙古的选择不多。该国政府不得不实施撙节举措，以确保在5月从国际货币基金组织(IMF)获得55亿美元的救助资金。

民调机构Sant Maral Foundation负责人Sumati Luvsanvandev表示，最后，对于选民而言，经济增长比民族主义更有吸引力。

“反对中国的情绪不能给Battulga带来支持率。他们对经济繁荣感兴趣，”他在谈及选民时说。

“他们可能有些多疑，但他们也非常务实。”(完)