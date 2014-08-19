习近平本周访问蒙古 双方将签署合作文件

路透北京8月18日 - 中国外交部部长助理刘建超周一称，中国国家主席习近平本周出访蒙古期间，两国将签署一系列双边合作文件。

刘建超表示，与蒙古商讨跨境运输合作将是习近平访问蒙古期间的议题之一。习近平将于周四开始为期两天的蒙古之行。

“大家都知道蒙古是一个内陆国，跨境运输的问题，特别是借助中国的领土进行跨境的运输，是蒙方一个非常重要的需求。中国充分理解，也将尽最大的努力来帮助蒙古能够实现便利的、顺畅的跨境运输。”刘建超在北京对记者说。

“双方也在就有关问题进行商谈。”但他未透露细节。

刘建超指出，尽管在某些问题上存在观点差异，但中方整体感觉蒙古对中国企业持欢迎态度。

他表示，从与蒙古政府、人民和企业的接触来看，蒙方欢迎中国的投资。

刘建超称，两国在能源和矿业领域进行了卓有成效的合作，煤矿、铁路和公路等相关项目的谈判正在进行中。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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