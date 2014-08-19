习近平本周访问蒙古 双方将签署合作文件

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京8月18日 - 中国外交部部长助理刘建超周一称，中国国家主席习近平本周出访蒙古期间，两国将签署一系列双边合作文件。
刘建超表示，与蒙古商讨跨境运输合作将是习近平访问蒙古期间的议题之一。习近平将于周四开始为期两天的蒙古之行。
“大家都知道蒙古是一个内陆国，跨境运输的问题，特别是借助中国的领土进行跨境的运输，是蒙方一个非常重要的需求。中国充分理解，也将尽最大的努力来帮助蒙古能够实现便利的、顺畅的跨境运输。”刘建超在北京对记者说。
“双方也在就有关问题进行商谈。”但他未透露细节。
刘建超指出，尽管在某些问题上存在观点差异，但中方整体感觉蒙古对中国企业持欢迎态度。
他表示，从与蒙古政府、人民和企业的接触来看，蒙方欢迎中国的投资。
刘建超称，两国在能源和矿业领域进行了卓有成效的合作，煤矿、铁路和公路等相关项目的谈判正在进行中。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。