独家：孟山都正与拜耳协商机密协议条款--消息人士

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透7月18日 - 知情消息人士周一表示，美国种子公司孟山都(MON.N)正在与德国制药和农业化工集团拜耳(BAYGn.DE)协商机密协议条款，条款涉及允许进行广泛的尽职调查。之前拜耳将收购报价提高到逾640亿美元。
双方最新协商并不确定会会达成机密协议，更不用说达成交易了，但此举表明拜耳最新报价至少会帮助协商取得进展。
拜耳上周表示，已将现金收购价从每股122美元提高至125美元，若因反垄断原因无法达成交易，将给孟山都15亿美元分手费。
上述消息人士称，孟山都仍将要求拜耳进一步提高报价，才会同意出售。这位消息人士要求匿名，因协商需保密。拜耳和孟山都均拒绝置评。
孟山都股价周一收升2.89%至106.44美元。拜耳股价在法兰克福市场收低1.05%报92.90欧元。(完)
(编译 李爽；审校 王丽鑫)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。