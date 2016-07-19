独家：孟山都正与拜耳协商机密协议条款--消息人士

路透7月18日 - 知情消息人士周一表示，美国种子公司孟山都(MON.N)正在与德国制药和农业化工集团拜耳(BAYGn.DE)协商机密协议条款，条款涉及允许进行广泛的尽职调查。之前拜耳将收购报价提高到逾640亿美元。

双方最新协商并不确定会会达成机密协议，更不用说达成交易了，但此举表明拜耳最新报价至少会帮助协商取得进展。

拜耳上周表示，已将现金收购价从每股122美元提高至125美元，若因反垄断原因无法达成交易，将给孟山都15亿美元分手费。

上述消息人士称，孟山都仍将要求拜耳进一步提高报价，才会同意出售。这位消息人士要求匿名，因协商需保密。拜耳和孟山都均拒绝置评。

孟山都股价周一收升2.89%至106.44美元。拜耳股价在法兰克福市场收低1.05%报92.90欧元。(完)