独家：孟山都对拜耳农作物科学部门有兴趣 或进行收购--消息

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月18日 - 根据熟知内情消息人士，全球最大的种子公司美国孟山都(Monsanto) (MON.N)已与德商拜耳(Bayer) (BAYGn.DE)接洽，展现对后者农作物科学部门的兴趣，包括可能以逾300亿美元的价格进行收购。
消息人士表示，孟山都高管近期在芝加哥开会讨论公司对拜耳农业资产的兴趣。消息人士称，孟山都认为自家种子业务与拜耳农作物资产的综效颇具价值。
消息人士表示，会中讨论的可能性，包括直接收购拜耳农作物科学部门，以及合资企业或两家公司以其他形式进行合作。消息人士说，会谈目前仍位于初步阶段，双方预定于4月再行磋商。
消息人士称，拜耳一直与孟山都进行会谈，以试探其意愿。消息人士也说，拜耳目前并无积极出售农作物科学部门的计划。
由于这些都是机密会谈，因此消息人士要求匿名。孟山都与拜耳皆不愿置评。
拜耳农作物科学部门业务包括种子、农作物保护，以及非农业病虫害防治。该部门2015年销售达104亿欧元(117亿美元)，经调整之未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为24.2亿欧元。(完)
(编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)
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