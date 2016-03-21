独家：孟山都对拜耳农作物科学部门有兴趣 或进行收购--消息

路透3月18日 - 根据熟知内情消息人士，全球最大的种子公司美国孟山都(Monsanto) (MON.N)已与德商拜耳(Bayer) (BAYGn.DE)接洽，展现对后者农作物科学部门的兴趣，包括可能以逾300亿美元的价格进行收购。

消息人士表示，孟山都高管近期在芝加哥开会讨论公司对拜耳农业资产的兴趣。消息人士称，孟山都认为自家种子业务与拜耳农作物资产的综效颇具价值。

消息人士表示，会中讨论的可能性，包括直接收购拜耳农作物科学部门，以及合资企业或两家公司以其他形式进行合作。消息人士说，会谈目前仍位于初步阶段，双方预定于4月再行磋商。

消息人士称，拜耳一直与孟山都进行会谈，以试探其意愿。消息人士也说，拜耳目前并无积极出售农作物科学部门的计划。

由于这些都是机密会谈，因此消息人士要求匿名。孟山都与拜耳皆不愿置评。

拜耳农作物科学部门业务包括种子、农作物保护，以及非农业病虫害防治。该部门2015年销售达104亿欧元(117亿美元)，经调整之未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为24.2亿欧元。(完)