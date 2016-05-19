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国际财经 | 2016年 5月 19日 星期四 12:06 BJT

孟山都证实收到拜耳主动收购提议 董事会正行检视

路透5月19日 - 孟山都(Monsanto)(MON.N)表示，已收到来自德商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)的主动非约束性收购提议。

孟山都董事会正在检视这项提议。拜耳所提的收购提议须满足尽职调查(due diligence)与其他条件的限制。(完)

(编译 陈宗琦；审校 高琦)

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