孟山都犹豫不决 拜耳果断提高收购价码

路透7月14日 - 德国医药和农业化工集团拜耳(BAYGn.DE)周四宣布对孟山都(MON.N)提高价码后的640亿美元收购要约细节，试图向孟山都施压，促使其进一步与其接触。

分析师和孟山都的部分股东很快表态，认为拜耳最新的、创下最高纪录的全现金收购要约吸引不了孟山都。不过，拜耳希望价码提高后能促使足够多的孟山都股东要求公司管理层表现得更配合一些。

全球农作物化工企业都在竞相展开整合，部分原因是因为大宗商品价格下跌冲击到农场收入。拜耳5月对孟山都公开提出收购要约，但两家公司自协商展开以来一直没有取得什么进展。

拜耳周四称，已将现金收购价从每股122美元提高至125美元，若因反垄断原因无法达成交易，将给孟山都15亿美元分手费，“重申公司有信心成功完成这笔交易”。

“我们不认为提价后的要约会足以吸引孟山都的董事会...我们估计在拜耳手中孟山都值每股130美元，这其中包括我们预测的每年将产生的10亿美元协同效益，”晨星分析师在报告中称。

拜耳还表示，已全面回应了孟山都对于融资和监管的问题，为了完成交易，若有必要，公司准备对监管当局做出某些承诺。

“虽然分手费的提出等于开始处理这项交易的一大疑虑，但求购加码幅度不大，仍无法合理反映出现有产品组合的价值，”Manning & Napier资本商品与材料部门董事总经理Michael Knolla表示。根据路透Eikon数据，该公司为孟山都第14大股东。

孟山都表示，该公司董事会将检视拜耳的最新报价，并向公司的财务与法律顾问谘询。

孟山都在美国股市收涨3%，报104.22美元；拜耳在德国股市收升0.5%，报93.44欧元。

根据熟知内情的人士，孟山都最快可能于本周回覆拜耳的最新求购提议。由于讨论内容属于机密，这些消息人士要求匿名。

消息人士表示，尽管从5月起孟山都向拜耳披露了更多信息，不过尚未签署将允许拜耳检视其帐目的保密协议。(完)