孟山都要收购先正达 关键看后者美国种子业务能否出售

路透伦敦/法兰克福5月14日 - 据业内知情人士称，美国农业企业孟山都(MON.N)正试图找到其他买家来收购瑞士先正达至多80亿美元的资产，从而在向先正达提出新的收购报价之前平息反垄断机构的担忧。孟山都可能在三周内提出新收购报价。

知情人士称，孟山都目前正在寻找一位买家来收购先正达的美国种子业务，可能会与其现有合资伙伴--德国化学品集团巴斯夫(BASFn.DE)接洽。先正达的美国种子业务不能成为孟山都收购提议的一部分。

据两名业内知情人士称，先正达的管理层不希望支持一项可能被反垄断机构否决的交易。

据分析师称，先正达美国种子业务的估值可能在60亿至80多亿美元之间。先正达必须出售该业务，因为反垄断机构可能会防止孟山都在美国大豆和玉米种子市场确立主导地位。

孟山都和巴斯夫在2007年组建了一家合资公司，开发高产和抗逆性玉米、大豆、棉花和油菜，双方自此后一直有密切合作。

但一位银行人士称，孟山都可能还会试探中国化工集团公司等中资企业对先正达的草甘膦除草剂的看法。草甘膦除草剂是指含有草甘膦的产品，可能会带来反垄断问题。

另一位熟悉该行业的银行业人士称，孟山都迄今一直未能获得潜在买家的明确承诺，包括德国药品和化学品公司拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)。

这些银行业人士称，作为交易的一部分，有些买家可能会要求获得孟山都种子业务的很大部分。

Zuercher Kantonalbank分析师Martin Schreiber表示，陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)可能是先正达资产的另一个可能买家。

Liberum分析师Sophie Jourdier说，反垄断问题不是无法克服，但突显出美国农户可能会游说当局，敦促他们考虑合并后公司在更广泛的农业原料市场的主导地位，提醒他们不要分别看待公司在种子和农业化学品市场的地位，这将使整个交易面临风险。

孟山都、先正达、巴斯夫和拜耳的发言人均拒绝置评；未能立刻联系到陶氏化学和中国化工集团公司的代表置评。(完)

(编译 王红英/王颖；审校 戴素萍/白云)

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