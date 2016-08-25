独家：孟山都在印度撤回新转基因棉花种子许可申请

路透新德里8月25日 - 全球最大种子生产商孟山都(Monsanto)(MON.N)在印度已撤回下一代转基因棉花种子许可的申请，使该公司和印度政府长久以来的争执升级。

孟山都在印度当地的合作伙伴发出信函，对一项政府提案提出强烈反对，该提案将迫使孟山都不得不与当地种子公司分享技术。印度是孟山都在美洲以外的最大市场。

该公司在转基因棉花种子的要价上也与印度官方存在严重分歧，孟山都每年为此损失的营收数以千万美元计。

这项空前的撤回申请决定之前未曾被报导过，该决定对孟山都推广新种子品种Bollgard II Roundup Ready Flex的多年努力是个挫折，并将导致进一步损失。

此举亦使印度政府面对的压力升高，因其损害到总理莫迪提高印度对外资吸引力的努力。

此决定也给印度棉花农户带来损害，因新种子品种可帮助抗杂草。

一位孟山都发言人表示，撤回申请是“业务及监管环境不确定性的结果，”但“对我们目前印度在出售的棉花种子没有影响”。

记者未能联系到负责申请案的环境部发言人就此评论。(完)