独家：孟山都在印度撤回新转基因棉花种子许可申请

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透新德里8月25日 - 全球最大种子生产商孟山都(Monsanto)(MON.N)在印度已撤回下一代转基因棉花种子许可的申请，使该公司和印度政府长久以来的争执升级。
孟山都在印度当地的合作伙伴发出信函，对一项政府提案提出强烈反对，该提案将迫使孟山都不得不与当地种子公司分享技术。印度是孟山都在美洲以外的最大市场。
该公司在转基因棉花种子的要价上也与印度官方存在严重分歧，孟山都每年为此损失的营收数以千万美元计。
这项空前的撤回申请决定之前未曾被报导过，该决定对孟山都推广新种子品种Bollgard II Roundup Ready Flex的多年努力是个挫折，并将导致进一步损失。
此举亦使印度政府面对的压力升高，因其损害到总理莫迪提高印度对外资吸引力的努力。
此决定也给印度棉花农户带来损害，因新种子品种可帮助抗杂草。
一位孟山都发言人表示，撤回申请是“业务及监管环境不确定性的结果，”但“对我们目前印度在出售的棉花种子没有影响”。
记者未能联系到负责申请案的环境部发言人就此评论。(完)
(编译 张若琪 审校 张荻)
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