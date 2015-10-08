孟山都将裁员2600人以减少成本 拟加速股票回购

路透10月7日 - 孟山都(Monsanto)(MON.N)周三表示，将裁员2,600人及重整业务，在大宗商品市场低迷不振时减少成本。孟山都为全球最大种子及农化公司之一。

孟山都预计，业绩因农产品价格而受挤压的情况将持续到2016年，该公司也公布幅度甚大的季度亏损，财测也低于许多分析师预期。

根据公司方，此次裁员将影响孟山都11.6%的正规人力。

全球重整也将包括退出蔗糖业务，以及优化和重新调整一些商用及研发作业的优先顺序。

为了挽回投资者信心，孟山都宣布了一项30亿美元的加速回购股票计划，董事长Hugh Grant称该计划将在未来六个月内完成。孟山都股价周三盘初下跌深达4.3%，午盘几近持平，收盘上涨0.59%至88.06美元。

孟山都预计重整业务所需成本在8.5亿至9亿美元。这些举措完成后，应可帮助公司每年最多省下4亿美元。

孟山都的重整举措时值农产品行业下滑，而且重要的巴西市场汇率大贬。

竞争对手瑞士先正达SYNN.VX已表示，将出售蔬菜种子业务以及实施20亿美元股票回购来提振获利。杜邦(DD.N)也已调降财测。杜邦旗下有一家农业种子销售商DuPont Pioneer。

孟山都预估，9月1日开始的新会计年度每股获利料为5.10-5.60美元，远低于分析师所预计的每股获利6美元以上。

该公司称，8月31日止的第四季，亏损幅度从上年同期的每股0.31美元扩大至1.06美元。(完)