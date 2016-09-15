拜耳收购孟山都将面临政界与消费者疑虑

路透华盛顿/纽约9月14日 - 随着全球农业领域加紧整合，德国拜耳(BAYGn.DE)以660亿美元全现金收购孟山都(MON.N)的交易，将测试美国及海外政界与普通消费者对于食品生产前景日益增长的不安情绪。

据这两家公司的高管称，拜耳以杀虫剂为主的农业业务，与孟山都的种子特许业务之间鲜有重叠。然而，在其他同业也在纷纷开展并购之际，这两家全球最大农业供应商联姻，令人担心市场中的竞争者数量越来越少。这个全球市场的规模达1,000亿美元。

孟山都与拜耳“在对于并购来说很危险的年份决定进行交易”，美国联邦贸易委员会的前政策主管David Balto表示，“他们将迎来艰难时期。”

美国参议院司法委员会主席Chuck Grassley下周二召开听证会，审视当前的并购热潮。艾奥瓦州的农户担心，种子与农药成本不断上涨，而全球粮食过剩却打压粮价接近数年来的最低水平。农场收入已大幅下降。共和党参议员Grassley就来自该州。

周三宣布的拜耳对孟山都的收购创下迄今最大规模的全现金收购纪录，监管方面的专家称，该交易无疑将在美国、欧盟和其他地区面临严苛、冗长的监管审批。

一个可能影响到这类农业并购案的未知因素是，美国11月大选后的政局。

曾在美国司法部工作、现在就职于Konkurrenz Group的 Maurice Stucke表示，由奥巴马政府的反垄断官员最终决定该并购案的可能性很低，今年这些官员已经否决了一长串名单的大型并购案。

“这种复杂程度的并购案的审批可能需要6-9个月时间，”Stucke说。“这将是美国新一届政府面临的首个重大考验。”(完)