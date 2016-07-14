孟山都在考虑各种并购方案 包括收购巴斯夫农业业务--彭博

路透7月13日 - 据彭博报导，5月曾拒绝拜耳(BAYGn.DE)收购的美国种子公司孟山都(MON.N)正在探讨各种交易的可能性，其中包括收购巴斯夫(BASF)的农业解决方案业务。

彭博援引知情人士称，做为交换，巴斯夫可能获得孟山都新发行的股份。

报导援引消息人士称，磋商还处于初步阶段，尚未做出最终决定。消息人士告诉彭博，孟山都与拜耳的谈判仍在继续。

由于非一般上班时间，路透无法联系上孟山都和巴斯夫置评。

拜耳一名发言人称，该公司不对传言或臆测置评。

彭博引述消息人士称，孟山都董事会对于和巴斯夫、拜耳等对手的潜在交易优点看法不一，一些高管希望继续保持独立，另一些倾向于购并。(完)