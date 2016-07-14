孟山都在考虑各种并购方案 包括收购巴斯夫农业业务--彭博

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透7月13日 - 据彭博报导，5月曾拒绝拜耳(BAYGn.DE)收购的美国种子公司孟山都(MON.N)正在探讨各种交易的可能性，其中包括收购巴斯夫(BASF)的农业解决方案业务。
彭博援引知情人士称，做为交换，巴斯夫可能获得孟山都新发行的股份。
报导援引消息人士称，磋商还处于初步阶段，尚未做出最终决定。消息人士告诉彭博，孟山都与拜耳的谈判仍在继续。
由于非一般上班时间，路透无法联系上孟山都和巴斯夫置评。
拜耳一名发言人称，该公司不对传言或臆测置评。
彭博引述消息人士称，孟山都董事会对于和巴斯夫、拜耳等对手的潜在交易优点看法不一，一些高管希望继续保持独立，另一些倾向于购并。(完)
(编译 李春喜 审校 张若琪)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
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