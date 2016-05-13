风水轮流转 掀起并购战的孟山都从猎人沦为猎物

路透5月12日 - 一年前孟山都(Monsanto)向一家竞争对手发起收购，掀起农用化学行业的大规模整合竞赛，而现在这家全球最大的种子公司却发现自己反倒沦为收购的目标。

总部位于美国密苏里州圣路易斯市的孟山都(MON.N)股价周四一度跳涨12%，因有报导称德商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)和巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)都有意收购该公司，突显了该行业进行更多并购的推动力。

据彭博报导，拜耳正在研究对孟山都的收购案；与此同时，财经信息网站Street Insider报导称，巴斯夫也在考虑收购孟山都。

孟山都、拜耳和巴斯夫均拒绝置评。

在孟山都面临越来越多的企业问题，竞争对手聘请顾问研究各种交易组合的情况下，近几个月来这样的交易传言甚嚣尘上。

匿名消息人士对路透称，拜耳和巴斯夫都研究了几个月，想与孟山都结盟，但估值担忧成了并购的阻碍。

消息人士称，两家公司都担心，孟山都股东有近期的交易撑腰，会开出什么价码。

农业大宗商品库存高而价格低迷的问题刺激了并购活动。

但一些分析师仍然怀疑，牵涉到孟山都的交易是否能通过，甚至对于拜耳和巴斯夫而言是否有必要，尽管合并业务将产生互补效应。(完)