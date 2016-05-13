风水轮流转 掀起并购战的孟山都从猎人沦为猎物

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透5月12日 - 一年前孟山都(Monsanto)向一家竞争对手发起收购，掀起农用化学行业的大规模整合竞赛，而现在这家全球最大的种子公司却发现自己反倒沦为收购的目标。
总部位于美国密苏里州圣路易斯市的孟山都(MON.N)股价周四一度跳涨12%，因有报导称德商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)和巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)都有意收购该公司，突显了该行业进行更多并购的推动力。
据彭博报导，拜耳正在研究对孟山都的收购案；与此同时，财经信息网站Street Insider报导称，巴斯夫也在考虑收购孟山都。
孟山都、拜耳和巴斯夫均拒绝置评。
在孟山都面临越来越多的企业问题，竞争对手聘请顾问研究各种交易组合的情况下，近几个月来这样的交易传言甚嚣尘上。
匿名消息人士对路透称，拜耳和巴斯夫都研究了几个月，想与孟山都结盟，但估值担忧成了并购的阻碍。
消息人士称，两家公司都担心，孟山都股东有近期的交易撑腰，会开出什么价码。
农业大宗商品库存高而价格低迷的问题刺激了并购活动。
但一些分析师仍然怀疑，牵涉到孟山都的交易是否能通过，甚至对于拜耳和巴斯夫而言是否有必要，尽管合并业务将产生互补效应。(完)
(编译 许娜/王丽鑫; 审校 李春喜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。