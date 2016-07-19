版本:
中国
债券 | 2016年 7月 20日 星期三 06:19 BJT

修正-标题新闻：“拜耳”（非“拜尔”）对孟山都拒绝其上调后的出价感到失望，称这是全现金交易，未设定任何融资条件

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐