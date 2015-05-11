焦点：孟山都收购先正达遭拒 或将拉高报价继续寻求购并

图为美国密苏里州切斯特菲尔德，孟山都员工在实验室里。 REUTERS/Tom Gannam

路透5月8日 - 据一位接近孟山都(Monsanto) (MON.N)的知情人士周五称，这家美国农用化学品公司并未放弃收购瑞士同业先正达(Syngenta) SYNN.VX的计划。此前孟山都提出的450亿美元收购报价被先正达拒绝。

孟山都仍致力于推动该项交易，可能决定提高起初的报价。最初报价对先正达的估值为每股449瑞郎，较该公司周四收盘溢价36%。

该项交易将帮助孟山都进军利润丰厚的作物保护化学品市场，并创造出一家合并营收超过310亿美元的行业巨头。孟山都在种子和转基因作物市场占据主导地位。

先正达拒绝了孟山都的现金加股票收购提议，指称该报价低估了先正达的前景，而且也没有完全将监管风险纳入考量。

但据另一位接近先正达的知情人士称，先正达并不认为该交易已流产。

孟山都稍早证实其已经提交报价，该公司拒绝就是否会改善报价发表评论。

先正达发言人拒绝置评。

同时，先正达的主要股东告诉路透，若孟山都将450亿美元的初始报价提高至少10%，他们相信交易将会达成。

“孟山都可能不久就会再回来，”第三位消息人士称。此银行家过去曾与孟山都有过合作。

该银行家称，孟山都或许需要向先正达的股东支付至多40%的溢价，让交易具有吸引力。

根据第一位消息人士，为缓解垄断担忧，孟山都还可能与一家业内合伙人联合收购先正达的美国种子业务，因为这两家公司已被视为美国种子行业的市场领导者。

**反垄断审查**

孟山都预计收购先正达将带来很大效益。先正达对农作物技术的研发投入巨大，这些技术可提高玉米、大豆、甘蔗和谷物等农作物的平均产量。

而孟山都则侧重于传统和生物技术种子，去年将研发支出从2013年的15亿美元提高至17亿美元。

“这笔交易有着清晰的战略逻辑，”一位行业消息人士说。“先正达是在农作物保护领域的唯一可选目标。难怪孟山都在继续围着这家公司转。”

这位银行家指出，其他大型农作物化学品提供商，比如巴斯夫(BASFn.DE)、拜耳(BAYGn.DE)和杜邦先锋(Dupont Pioneer)，被认为不会卖公司，他们多元化的业务领域与孟山都的关联度较低。

不过该银行家补充称，孟山都有可能寻求与拜耳和巴斯夫等公司结成联盟，合力展开竞购，以降低“严格的反垄断审查”。(完)

(编译 汪红英/王兴亚/白云; 审校 龚芳)

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