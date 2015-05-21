孟山都表示将完全剥离先正达旗下种子业务 以便收购获批

路透5月20日 - 全球最大的种子公司美国孟山都(Monsanto)(MON.N)周三表示，计划将瑞士先正达(Syngenta Ag)SYNN.VX旗下种子和遗传资产以及部分业务重叠的化学用品资产完全剥离，以便取得监管机构对其收购先正达的批准。

孟山都总裁Brett Begemann在声明中称，收购先正达的行动有望“重塑农业的未来”，监管机构对于两家农用化学品和种子行业巨头合并不无疑虑，但他相信这是可以解决的。

先正达已拒绝了孟山都开出的450亿美元收购报价，但后者并没有放弃。

孟山都周三还表示，公司已与Scotts Miracle-Gro Co(SMG.N)签署了一份有关商业许可和技术的扩大协议，扩大其Roundup牌除草剂在园艺行业的使用，此协议可为孟山都增加3亿美元毛利。(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)

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