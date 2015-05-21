孟山都表示将完全剥离先正达旗下种子业务 以便收购获批

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月20日 - 全球最大的种子公司美国孟山都(Monsanto)(MON.N)周三表示，计划将瑞士先正达(Syngenta Ag)SYNN.VX旗下种子和遗传资产以及部分业务重叠的化学用品资产完全剥离，以便取得监管机构对其收购先正达的批准。
孟山都总裁Brett Begemann在声明中称，收购先正达的行动有望“重塑农业的未来”，监管机构对于两家农用化学品和种子行业巨头合并不无疑虑，但他相信这是可以解决的。
先正达已拒绝了孟山都开出的450亿美元收购报价，但后者并没有放弃。
孟山都周三还表示，公司已与Scotts Miracle-Gro Co(SMG.N)签署了一份有关商业许可和技术的扩大协议，扩大其Roundup牌除草剂在园艺行业的使用，此协议可为孟山都增加3亿美元毛利。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。