版本:
中国
市场报道 | 2016年 1月 7日 星期四 09:30 BJT

美国个股：孟山都计划增加裁员1,000人，总数达到3,600人

路透1月6日 - 美国农业巨头孟山都(Monsanto) 周三提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，计划在全球范围内增加裁员1,000人，总裁员人数将达到3,600人，约占其全球雇员的16%。

孟山都称，各国裁员情况不尽相同，预计将持续到2018财年。

此次扩大裁员，加上关闭办公场所以及终止合同，将使重组费用从8.5-9亿美元增加至11-12亿美元。

该文件显示，孟山都董事会已经批准了该计划。(完) (翻译 张荻； 审校 王丽鑫)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐