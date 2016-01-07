美国个股：孟山都计划增加裁员1,000人，总数达到3,600人

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
路透1月6日 - 美国农业巨头孟山都(Monsanto) 周三提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，计划在全球范围内增加裁员1,000人，总裁员人数将达到3,600人，约占其全球雇员的16%。
孟山都称，各国裁员情况不尽相同，预计将持续到2018财年。
此次扩大裁员，加上关闭办公场所以及终止合同，将使重组费用从8.5-9亿美元增加至11-12亿美元。
该文件显示，孟山都董事会已经批准了该计划。(完) (翻译 张荻； 审校 王丽鑫)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。