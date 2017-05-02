孟山都终止向迪尔出售旗下农用设备业务的交易

路透芝加哥5月1日 - 全球最大的种子公司孟山都(Monsanto)(MON.N)和美国最大的农用机械制造商迪尔(Deere)(DE.N)周一称，孟山都已终止将旗下Precision Planting农用设备业务售予迪尔的协议，就此结束与反垄断机构就该交易的法律纷争。

美国司法部去年8月提起诉讼阻止此项出售交易，称该交易可能导致农户使用快速精确种植技术的成本上升。该拟议中的交易最初是在2015年末宣布的，财务条款未对外披露。

孟山都旗下运营Precision Planting业务的子公司Climate Corporation执行长Michael Stern称，孟山都仍致力于向另外一个买家出售该业务，并表示已有其他买家表示出“浓厚兴趣”。

Stern不愿透露潜在买家及出售时间表。

美国司法部对该交易的终止表示欢迎，称这是“美国农户和消费者的胜利”。

孟山都股价周一收高0.2%至116.87美元，迪尔收高0.3%至111.97美元。(完)