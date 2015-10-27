孟山都2016年将关闭美国三处研发中心 裁撤90个工作岗位

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透芝加哥10月26日 - 美国农业巨头孟山都(Monsanto) (MON.N)周一表示，该公司计划在2016年关闭三处研发中心，并因此裁撤约90个工作岗位。由于农业商品市场走下坡，孟山都正进行业务重整，以删减成本。
位于威斯康辛州的Middleton与康乃狄格州的Mystic的研发中心专门从事种子研发；而位于北卡罗来纳州Research Triangle Park园区的研发中心，则是负责作物筛选与表现的研究。
孟山都计划于2016上半年关闭Middleton研发中心，其余两个研发中心在下半年关闭。
三座研发中心目前共有155名员工。孟山都一名发言人表示，将把其中约65个工作岗位移至该公司位于密苏里州圣路易市的Chesterfield Research Village。
孟山都目前员工总数约22,500人，遍布全球60个国家超过400个公司据点。本月稍早，孟山都表示将裁员2,600人及重整业务，在大宗商品市场低迷不振时减少成本。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
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