孟山都正与拜耳及其他企业就“策略选项”进行商讨

路透芝加哥6月29日 - 美国种籽与农化企业孟山都(Monsanto)(MON.N)周三表示，正与拜耳(Bayer) (BAYGn.DE)及其他公司就“替代性策略选项”进行磋商。孟山都一个月前回绝了拜耳的620亿美元收购提议。

孟山都的选项包括与拜耳以外的其他公司及业务结合。据分析师称，潜在的协议可能包括巴斯夫(BASF) (BASFn.DE)以及从陶氏化学/杜邦合并案中剥离的任何事业。

据路透3月报导，孟山都曾就收购拜耳作物科学部门的可能性，与拜耳有过接触。孟山都周三公布连续第六季营收逊于预期。

“孟山都仍是这个行业合作对象的一个选项，我可以向各位保证，我们将继续积极开发这些机会，”孟山都执行长Hugh Grant表示。

孟山都表示，“拜耳的提案并无正式的更新，”但过去几周仍一直在进行磋商。

拜耳一名发言人表示该公司不予置评。(完)