孟山都正与拜耳及其他企业就“策略选项”进行商讨

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透芝加哥6月29日 - 美国种籽与农化企业孟山都(Monsanto)(MON.N)周三表示，正与拜耳(Bayer) (BAYGn.DE)及其他公司就“替代性策略选项”进行磋商。孟山都一个月前回绝了拜耳的620亿美元收购提议。
孟山都的选项包括与拜耳以外的其他公司及业务结合。据分析师称，潜在的协议可能包括巴斯夫(BASF) (BASFn.DE)以及从陶氏化学/杜邦合并案中剥离的任何事业。
据路透3月报导，孟山都曾就收购拜耳作物科学部门的可能性，与拜耳有过接触。孟山都周三公布连续第六季营收逊于预期。
“孟山都仍是这个行业合作对象的一个选项，我可以向各位保证，我们将继续积极开发这些机会，”孟山都执行长Hugh Grant表示。
孟山都表示，“拜耳的提案并无正式的更新，”但过去几周仍一直在进行磋商。
拜耳一名发言人表示该公司不予置评。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。