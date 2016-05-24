孟山都拒绝拜耳620亿美元收购报价 但不反对进一步磋商

路透5月24日 - 全球最大的种子公司孟山都(Monsanto)(MON.N)周二拒绝了德国拜耳(Bayer AG)(BAYGn.DE)提出的620亿美元收购提议，认为该计划“不够完善，从财务角度看也不合适”。但该公司表示，对进一步协商持开放态度。

路透在周二稍早率先报导了孟山都的决定。这项决定令拜耳面临压力，要决定是否提高报价，尽管已经有一些股东批评公司，认为每股122美元现金的报价已然过高。其它选择包括放弃或发起敌意收购。

孟山都股价周二在纽约市场收高3.11%报109.30美元，但仍远低于拜耳的收购报价，突显出一些投资者对交易能否达成持怀疑态度。拜耳股价在法兰克福市场收升3.23%报87.15欧元。

“我们相信合并策略会给成长者和整个社会带来莫大好处，我们长期以来也一直尊重拜耳的业务，”孟山都执行长Hugh Grant在声明中称。

“不过，当前的收购提议大幅低估了孟山都的价值，也没有针对收购可能带来的一些融资与监管执行风险提出充分的解决方案或提供保证，”他补充称。

目前还不清楚孟山都心目中的价码是多少。几名分析师已暗示，拜耳要想达成协议，恐怕要付出高得多的代价。

“我们认为以每股122美元的价格不太可能达成交易，仍相信135美元的价码更有希望，”摩根大通分析师上周在研究报告中写道。

根据汤森路透数据，拜耳对孟山都提出的收购要约是有记录以来的最高全现金收购报价，超越酿酒商百威英博(InBev SA)于2008年6月对同业安海斯-布希(Anheuser-Busch)提出的604亿美元收购价格。

拜耳回应称，其每股122美元的报价对孟山都股东而言是“充分且具有一定价值的”，但其还是希望与孟山都进行建设性讨论。(完)