意大利金融: 央行批准给予西雅那银行39亿欧元的国家援助

路透罗马/米兰1月26日 - 意大利央行周六批准给予意大利西雅那银行(Banca MPS) 39亿欧元(53亿美元)国家贷款的请求,这是重振此受困银行的最新举措.

得到意大利央行的支持是西雅那银行取得金融救助款所需的最后一步.西雅那银行本周公布衍生品交易亏损可能达约7.2亿欧元.该行为意大利第三大银行.

意大利央行在周六持续近一整天会议之后的简短声明中表示,央行理事会对此救助给予"赞同意见",但并未透露更多细节.

西雅那银行爆出的丑闻已冲击该行股价,引发外界质疑高风险交易如何能瞒得过监管机构.

这个问题已成为2月24-25日全国大选的中心议题,政界人士指责意大利央行未能及时发现这些交易.

西雅那银行去年因未能达到监管机构的严格资本规定,被迫自2009年以来第二度寻求国家救助.当时仅有四家欧洲银行无法达到该项要求,西雅那银行就是其中的一家.

根据贷款计划,该行将向意大利财政部出售39亿欧元债券,其中只有不到一半用于替换19亿欧元的现有国家救助款.

周五在西雅那银行总部的会议中,股东同意未来五年内如有必要将增加资本65亿欧元.这是获取国家救助的条件之一.

这使得西雅那银行有被国有化的可能,因为该行若无法偿还政府债券或票息,就必须把股权出售给财政部.