欧洲个股: 意大利Monte Paschi面临10亿美元衍生品交易亏损

路透米兰1月24日 - 意大利第三大银行Banca Monte dei Paschi di Siena周四公布,该行可能最多面临7.2亿欧元(9.56亿美元)的过去金融衍生品交易亏损,新的管理阶层是最近才发现此事.

Monte dei Paschi资本不足的情况已是欧洲银行业中最差的一员,该行去年被迫向政府要求39亿欧元的援助,以填补政府公债持仓及避险操作失利造成的资本缺口.

但周三这家银行表示,正在检讨三项与该行放款有关的结构性交易损失,这部分损失是最近才发现,是由先前的主管阶层所进行的交易.

报纸Il Messaggero引述该行执行长Fabrizio Viola谈话指出,"是的.实际的缺口大概是那个数字."他是在被问及7.20亿欧元是确定损失还是最大估算金额时做出如上表示.

熟知内情消息人士表示,这个损失金额是初步估算,最终数据可能有所不同,因还会加入税务的考量.

Monte Paschi股价周一以来暴跌近20%,因市场忧心其亏损水准,而这家全球最古老银行的市值降至29亿欧元(39亿美元).该行股价周四1039GMT在0.238欧元交投,较上日收盘下跌6%.