意大利政经: 总理蒙堤支持央行处理西雅那银行问题的手法

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透罗马1月28日 - 意大利总理蒙堤周一重申他支持意大利央行处理意大利西雅那银行(Banca MPS) 丑闻的的手法,并称他欣见这家陷入困境银行寻求新资本及新投资人的迹象.
西雅那银行董事长Alessandro Profumo周日向记者表示,该行正寻求一长期投资人,而这项计画获得蒙堤的背书;Profumo是在去年获任命为该行的董事长,以扭转该行的命运.
他在意大利La7电视频道的谈话节目上表示,"需要更多资本的说法是合理的."
西雅那银行为意大利第三大银行,同时也是全世界最古老银行,目前正为其前途搏斗,此前该行接露2006-2009年间多笔复杂衍生品及结构融资交易亏损.
意大利央行周日批准西雅那银行的39亿欧元国家援助请求,援助形式是在2月底时发行债券.
这笔援助应可保证西雅那银行满足短期融资需求,但若该行无法扭转情势,外界对于该行被收归国有的臆测升温.
这个不断恶化的乱局可以回溯至该行2007年、全球金融崩盘之前不久以90亿欧元现金收购竞争对手Banca Antonveneta.
蒙堤重申他对意大利央行及前总裁德拉吉的支持.
"我的确完全信任意大利央行,以及那些现任及前任的官员,"蒙堤说道.
这件事情不但让意大利央行面临压力,也让2月24-25日全国选举面临变数,因为该银行与中间偏左的民主党政界人士关系密切.(完)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）