意大利政经: 总理蒙堤支持央行处理西雅那银行问题的手法

路透罗马1月28日 - 意大利总理蒙堤周一重申他支持意大利央行处理意大利西雅那银行(Banca MPS) 丑闻的的手法,并称他欣见这家陷入困境银行寻求新资本及新投资人的迹象.

西雅那银行董事长Alessandro Profumo周日向记者表示,该行正寻求一长期投资人,而这项计画获得蒙堤的背书;Profumo是在去年获任命为该行的董事长,以扭转该行的命运.

他在意大利La7电视频道的谈话节目上表示,"需要更多资本的说法是合理的."

西雅那银行为意大利第三大银行,同时也是全世界最古老银行,目前正为其前途搏斗,此前该行接露2006-2009年间多笔复杂衍生品及结构融资交易亏损.

意大利央行周日批准西雅那银行的39亿欧元国家援助请求,援助形式是在2月底时发行债券.

这笔援助应可保证西雅那银行满足短期融资需求,但若该行无法扭转情势,外界对于该行被收归国有的臆测升温.

这个不断恶化的乱局可以回溯至该行2007年、全球金融崩盘之前不久以90亿欧元现金收购竞争对手Banca Antonveneta.

蒙堤重申他对意大利央行及前总裁德拉吉的支持.

"我的确完全信任意大利央行,以及那些现任及前任的官员,"蒙堤说道.