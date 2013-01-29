意大利金融: 德拉吉与意经济财政部部长讨论西雅那银行问题

路透SIENA/罗马1月29日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二与意大利经济财政部部长格雷利会面,讨论了愈演愈烈的西雅那银行(Monte dei Paschi) 丑闻.格雷利周三将要在国会对该问题做出说明.

欧洲央行的发言人确认了这次会面,但拒绝提供细节.不过,对本次会议知情的消息人士稍早表示,他们或讨论了周二稍晚格雷利将对国会委员会所做的陈述.

德拉吉在2005年至2011年末担任意大利央行总裁,并负责对银行业的监管,而西雅那银行在金融危机爆发前的2007年以90亿欧元现金收购同业Banca Antonveneta,此后便陷入麻烦.

本次丑闻关注的焦点还包括一系列复杂的衍生品交易,这些交易很明显是为了粉饰账目,以减轻过去亏损所造成的影响.上周西雅那银行披露,这些交易导致多达7.2亿欧元(9.6919亿美元)的亏损.

由于Antonveneta的收购涉嫌收受贿赂和腐败,使人对西耶那银行的未来,以及政客与银行业关联问题发出了疑问.该行是意大利第三大银行,目前依靠国家救助维持经营.(完)