更新版 1-欧洲个股：西雅那银行称中止Alexandria交易将亏损10亿欧元

这家意大利第三大银行另表示，目前该行正与野村在意大利进行一起民事诉讼，目前要求的损害赔偿约为10亿欧元，而该行正考虑提高赔偿要求。

西雅那银行在2009年与野村参与Alexandria交易。该交易最后导致损失，并招致在意大利的一系列司法调查。

据路透目击一份汇整米兰检方调查的文件，该银行及前管理团队、野村及其两名前高管就Alexandria案在米兰接受调查，被指控会计作假及操纵市场。

西雅那银行周五证实该行与野村正被调查。

两名司法消息人士称，检方指控参与Alexandria重组的一名野村经理获得野村大笔奖金，并将部分奖金送给西雅那银行一名经理。

一名消息人士称，涉案交易中，西雅那银行和野村高管都不涉嫌刑事犯罪，但或能帮助西雅那银行向野村要求损害赔偿。

西雅那银行董事长Alessandro Profumo周四在股东大会上称，该行正参考上述付款指控，重新计算向野村求偿金额。

“如果谁需要担心，那也是野村，”Profumo称。“我们认为自己是受害者。”