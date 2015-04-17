更新版 1-欧洲个股：西雅那银行称中止Alexandria交易将亏损10亿欧元

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
这家意大利第三大银行另表示，目前该行正与野村在意大利进行一起民事诉讼，目前要求的损害赔偿约为10亿欧元，而该行正考虑提高赔偿要求。
西雅那银行在2009年与野村参与Alexandria交易。该交易最后导致损失，并招致在意大利的一系列司法调查。
据路透目击一份汇整米兰检方调查的文件，该银行及前管理团队、野村及其两名前高管就Alexandria案在米兰接受调查，被指控会计作假及操纵市场。
西雅那银行周五证实该行与野村正被调查。
两名司法消息人士称，检方指控参与Alexandria重组的一名野村经理获得野村大笔奖金，并将部分奖金送给西雅那银行一名经理。
一名消息人士称，涉案交易中，西雅那银行和野村高管都不涉嫌刑事犯罪，但或能帮助西雅那银行向野村要求损害赔偿。
西雅那银行董事长Alessandro Profumo周四在股东大会上称，该行正参考上述付款指控，重新计算向野村求偿金额。
“如果谁需要担心，那也是野村，”Profumo称。“我们认为自己是受害者。”
野村拒绝置评。该行之前否认行为不当，称一直行为端正。(完) (编译 王颖/王丽鑫；审校 徐文焰/张明钧)
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