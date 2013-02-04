意大利金融: 西雅那银行丑闻进入调查关键期,法官本周将讯问前总裁

路透罗马2月3日 - 对意大利西雅那银行(Banca MPS)涉嫌诈欺的调查在这几天进入关键,治安法官正在讯问关键证人.距离意大利选举只剩三周,政坛已经因本案卷起了政治风暴.

锡耶纳托斯卡尼市的治安法官,本周将请该行前总裁Giuseppe Mussari及前执行长Antonio Vigni说明案情.西雅那银行是当今世界上最古老的银行,总部设于锡耶纳的萨里奔尼宫(palazzo of Rocca Salimbeni).

本案迄今已有大约10人接受调查,但Mussari和Vigni将是接受质询的最高级别的前高级主管.这起丑闻已经帮助前总理贝鲁斯柯尼在大选前夕拉近了与中左派的差距.意大利大选将于2月24日-25日举行.

西雅那银行涉嫌在2007-09年以复杂难懂的衍生品交易和结构性金融产品中造假,导致7.20亿欧元的亏损,不得不仰赖国家的援助.

贝鲁斯柯尼及其同盟利用这起丑闻攻击中左翼对手以及总理蒙堤.上月蒙堤政府才刚批准了西雅那银行的纾困案.

托斯卡尼市向来是左派重镇.西雅那银行数十年来透过地方政府与一个慈善基金会,和中左派反对联盟中最大的政党民主党(PD)有密切关系.该基金会是西雅那银行的最大股东.

根据周五的民调,中右派的支持度目前仅落后中左派五个百分点.

西雅那银行丑闻周三将有另一个关键点揭密.该行三项衍生品亏损的检讨报告将在当天提交给银行董事会.