调查：欧洲基金调高美股配比至四个月高位 看好特朗普效应

路透伦敦1月31日 - 路透调查显示，欧洲投资者将美股配置比重提升至四个月高位，同时大幅削减债券配比，预期美国总统特朗普将展开大规模支出，加速经济成长及通胀。

共有15家欧洲资产管理公司受访，调查在1月16-30日进行，涵盖了特朗普就职日及上任后的第一周，在此期间，特朗普承诺将推动1万亿美元的减税及公共支出。

由于憧憬特朗普政策推升经济增长后，将提高企业获利，美股持续走强，道琼工业指数.DJI在1月首次突破20,000点，标普500指数.SPX及纳斯达克(Nasdaq)(NDAQ.O)亦触及纪录高位。

“我们仍看好全球股市。我们预期未来一年企业获利将有一波周期性反弹；通货再膨胀政策可能支撑股价，特别是在美国及亚洲，”锋裕投资全球多元资产投资负责人Matteo Germano称。

基于这股乐观看法，在欧洲基金的全球股票配比中，美股比重跳升至41%，较12月上升逾3个百分点，达到9月以来的最高位。

全球平衡组合中，整体股票配比升至46.5%，为2015年11月以来最高。

投资人将整体债券配比降至38.7%，为一年来最低，反映出预期美国扩大支出措施亦将推升通胀，促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)调升利率。

投资人将欧元区债券配比提高2.6个百分点，至59.2%。

在一项针对美联储2017年升息步伐的问题中，近三分之二的作答受访者预期将升息一或两次，三分之一称升息三次是有可能的。(完)