蒙蒂宣布将领导中间派联盟角逐意大利大选

路透罗马12月28日 - 即将卸任的意大利总理蒙蒂周五表示,他将带领中间派联盟参加2月的大选,确认谋求第二次总理任期,终结了几周来对其政治前途的猜测.

他的声明扫清了意大利大选的部分不确定性.蒙蒂将与中左翼民主党(PD)、前总理贝鲁斯柯尼的人民自由党(PDL)在大选中一争高下.中左翼民主党在民调中支持率领先.

蒙蒂表示,愿意接受"做为联盟领导人的提名".他并称,联盟将试图超越传统的政治界线,并围绕旨在修复意大利经济深层次问题的改革计划组成各政治派别和民间团体的广泛同盟.

蒙蒂因重塑意大利的信誉而得到广泛的国际赞誉.然而,意大利普通民众对他倡导的加税减支愈发感到厌倦,民调显示61%的选民不希望他参选.

民调显示,Pier Luigi Bersani领导的中左翼民主党(PD)将会在下院赢得明显多数,但可能不得不与中间力量在参议院达成妥协,因在过去的大选中中左翼都难以掌控参议院.

中左翼民主党承诺将保持蒙蒂的全面改革路线,并更强调成长和就业.该党对蒙蒂参选表示过质疑,但目前对其态度较为温和.

前总理贝鲁斯柯尼则对蒙蒂发动了媒体攻势,攻击后者仿效德国的撙节政策,导致衰退加剧并令失业率处于纪录高位.

中左翼民主党(PD)周四暗示,愿意考虑与蒙蒂的中间派结盟.

但该党也指出,若其成为议会第一大党,将坚持由其提名总理人选.(完)

(编译 张荻; 审校 石冠兰)

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