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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 6日 星期二 14:37 BJT

意总理警告该国或面临希腊式崩溃

意大利总理蒙蒂周一表示，若不实施政府批准的节支计划，意大利将面临希腊式的经济崩溃，这或将威胁欧元的未来。同时他要求欧洲夥伴发挥各自的作用。 蒙蒂周日宣布此项计划，揭开了欧元问世十多年来最为关键的一周，欧洲领导人周四和周五召开峰会寻求更广泛的危机应对措施。路透

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