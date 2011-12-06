意总理警告该国或面临希腊式崩溃

意大利总理蒙蒂周一表示，若不实施政府批准的节支计划，意大利将面临希腊式的经济崩溃，这或将威胁欧元的未来。同时他要求欧洲夥伴发挥各自的作用。 蒙蒂周日宣布此项计划，揭开了欧元问世十多年来最为关键的一周，欧洲领导人周四和周五召开峰会寻求更广泛的危机应对措施。路透