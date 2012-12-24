蒙蒂称或考虑谋求连任意大利总理

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透罗马12月23日 - 辞职两天后,意大利前总理蒙蒂在周日宣布,若获得盟友支持其紧缩支出的改革计划,则将谋求第二次出任总理.
蒙蒂上周五辞职,但是呼吁其在2月24-25日议会选举中谋求连任的呼声越来越高.
蒙蒂表示,"若有可信的政治团体要求我作为他们的总理候选人,我将会考虑."这位意大利前总理多次实施增税减支举措来修复意大利处于困境的公共财政.
蒙蒂没有承诺一定会参选,其称知道留在政界的任何决定都将伴有"许多风险和很高的失败可能性."(完)
(编译 田建华; 审校 程琳)
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。