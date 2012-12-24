蒙蒂称或考虑谋求连任意大利总理

路透罗马12月23日 - 辞职两天后,意大利前总理蒙蒂在周日宣布,若获得盟友支持其紧缩支出的改革计划,则将谋求第二次出任总理.

蒙蒂上周五辞职,但是呼吁其在2月24-25日议会选举中谋求连任的呼声越来越高.

蒙蒂表示,"若有可信的政治团体要求我作为他们的总理候选人,我将会考虑."这位意大利前总理多次实施增税减支举措来修复意大利处于困境的公共财政.

蒙蒂没有承诺一定会参选,其称知道留在政界的任何决定都将伴有"许多风险和很高的失败可能性."(完)

(编译 田建华; 审校 程琳)

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