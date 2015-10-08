穆迪称中国主权评等能经受经济增长放缓的考验

路透伦敦10月8日 - 穆迪资深分析师Rahul Ghosh周四在伦敦的一新闻简布会上表示，中国主权评等能够经受经济增长放缓及未来波动增强的考验.

穆迪目前给予中国的主权评等为Aa3，展望为稳定，并预计今明两年中国的经济增速分别为6.8%和6.3%。

该预测大致符合国际货币基金组织(IMF)的预估。(完)