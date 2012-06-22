穆迪调降银行评级促使企业重新审视与银行关系

路透纽约6月21日电---在穆迪调降多家全球性大型银行评级之前的数周内,公司财务主管们就在哪家银行存款、与谁进行贸易互换以及从哪里借款等问题悄悄加快了自身审查.

周四,他们的谨慎获得证实,穆迪(MCO.N)将15家银行评级调降,受影响最大的为美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、摩根士丹利(MS.N)和苏格兰皇家银行(RBS.L).

一些财务主管通过选择与更多家银行进行信贷融通,来分散类似雷曼兄弟破产的银行风险.一些则调整了存款关系.

对於银行而言,则一直有攻有守地接触财务主管,在穆迪审查可能导致的风暴来临前设法维系客户,并拓展新业务.

"他们偶尔会提到不知道摩根士丹利或其他银行将如何幸免于难,"旧金山天然气和电气公司PG&E的财务主管Nicholas Bijur称."所有的银行一直打电话告诉我,他们的状况有多么的好."

Bijur表示,他不觉得为该公司提供42亿美元信用融通的19家银行中有哪家可能破产,包括一些欧洲银行,"不过,这是加强对银行信用质量要求的一个机会."

摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)在穆迪宣布调降之前表示,穆迪降评行为是不恰当但"可控"的.

穆迪将花旗集团(C.N)和美国银行(BAC.N)评级降至仅比垃圾级高两个级距.

霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)财务长Kim Leary表示,该公司定期基於信用评级及其他标准来调整投资、交易和银行指引.霍尼韦尔去年营收为365亿美元,4月曾将29家交易银行中的一些予以替换,涉及30亿美元循环信贷.

她称,"我们做了大量准备工作,一直在考虑下一步怎麽管理我们的银行.如果我们感觉没有往前发展的出路或者过於集中的时候,我们就予以调整.我们仍在调整之中,因为对一些意大利银行存在想法."

Leary称,霍尼韦尔没有禁止与低评级公司交易的禁令,且有时与评级机构分析师看法相左.

一些公司表示他们谨慎跟踪降评,但在穆迪此次公布评级之前没有采取任何行动.

"我们的投资政策对於与低於一定评级的银行合作有限制,"一家规模为30亿美元的中西部消费产品公司财务长表示,他要求匿名.在是次降评之後,该公司采取"等等看的模式".

他表示,降评的一个反效果是可能抑制该公司为降低风险而找到更大型国际银行提供贷款的努力.

2008年9月雷曼兄弟申请破产时,PG&E和Sunoco(SUN.N)等公司不得不匆忙寻找替代行.雷曼承担着一些公司循环信贷的10%以上.

今天许多公司在信用协议中增加了"撤换银行"条款,从而可以当银行在贷款、银行信用额度及其他承诺方面有违约风险时将其换掉.

"自从金融危机之後这是人人关注的事情了,"FMC(FMC.N)财务主管Thomas Deas称.

他指出,这一条款的缺点是替代行了解公司的绝望心情,可能收取更高利率或者在贷款协议中制定更严格条款.

财务人员们的另一个主要顾虑是,那些长期评级降至A2之下的银行或其分支机构,它们为担保公司商业票据所发布的短期评级及其存款评级可能遭到降评.Deas称一些公司可调整投资政策,以允许与低於A评级银行合作,使银行具有资格支持其短期融资.

然而,穆迪的审查使得公司普遍处於警戒状态."银行的风险性是财务人员忧虑的问题,"他称,"利率处於历史低位,这是我们减少从银行借款而通过公共债市融资的一个原因."(完)

--编译 石冠兰; 审校 隋芬

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