穆迪调降沙特、阿曼和巴林债信评级

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透迪拜5月14日 - 穆迪周六调降沙特、阿曼与巴林的债信评级，并给予其它几个中东国家负面的评级展望，因低油价继续拖累该地区的政府财政。
穆迪把沙特的长期发行人评级下调一个级距至A1，但给予其稳定的评级展望，表示该国上月宣布的全面经济改革可能稳定政府预算。
“该国制订了大胆、全面的计划来推进经济与资产负债表的多元化，即使部分取得成功，也应会稳定其信用状况，进而可使其在将来回到较高的债信评级，”穆迪表示。
但是，2016-2020年沙特的预算赤字预计平均将达国内生产总值(GDP)的9.5%，将需要总计3,240亿美元的融资。穆迪表示，沙特如何填补巨大的预算赤字仍然不确定。
穆迪把阿曼评级调降一个级距至Baa1，展望为稳定；调降巴林评级一个级距至Ba2，进一步深陷垃圾区域，展望为负面。这两国都缺乏富裕邻国的庞大金融与原油储量。
穆迪还确认了阿联酋与阿布扎比的Aa2评级，但展望为负面。
穆迪确认科威特与卡塔尔的Aa2评级，但也给予负面展望。(完)
(编译 张涛；审校 王兴亚/郑茵)
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