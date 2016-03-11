专访：穆迪称若英国退欧 对其他欧盟国家评级并无直接立即影响

路透伦敦3月10日 - 穆迪的全球主权部门主管周四表示，对欧盟其他成员国而言，英国若脱离欧盟，对其他所有成员国的评级将不会有直接或立即的影响，不过可能出现一些较长期的政治风险。

英国将于6月23日举行公投决定是否留在欧盟，正反两方势力不分轩轾，万一决定退欧，英国可能面临数年的不确定局面。

穆迪全球主权风险业务的董事总经理Alistair Wilson表示，穆迪认为，如果英国退欧，那么对英国与欧陆之间贸易的冲击将是“有限”与“可控制的”，因为这方面可以重新进行安排。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)已表示，如果英国投票决定退欧，要就英国与欧盟之间的贸易问题协商出一份“特别协议”将极度困难，甚至不可能。

但Wilson在访问中表示，欧盟将有很充分的理由寻求新的协议，因为目前欧盟对英国贸易呈现顺差。

他表示，需要密切关注政治形势发展，因一些欧盟国家的“反体制(anti-establishment)”党派，可能试图将英国退欧作为其政策主张的论据，这些政策主张中可能包括重新协商本国在欧盟的地位。

“负面影响变得更加间接和长期，这归根结底是因为离心倾向和反撙节立场正变得越来越强的政治体制，”Wilson在穆迪2016年信贷趋势报告会间隙说。

“我认为亳无疑问的，欧盟国家崛起的一些其他政党，将把结构性脱欧的重大事件作为榜样，并从中受到一些鼓舞。”

虽然有一些分析师指出，爱尔兰有可能成为英国退欧的最大输家之一，因为爱尔兰与英国有着稳固的贸易关系，但Wilson指出，爱尔兰经济有能力化解相关冲击。

自金援风波中复苏后，爱尔兰已成为从经济增长角度看表现最佳的欧洲国家。穆迪给爱尔兰的评级是Baa1，远低于标普的A+和惠誉的A-。

至于英国，Wilson重申英国退欧将导致其Aa1评级面临负面展望，因为退欧会带来“长期的不确定性”。

另一个评级为非投资级别的欧盟国家葡萄牙的评级近期预计也不会有调整。

Wilson说，整体来看，欧洲的评级展望“相对良好”，经济预计会出现缓慢复苏。芬兰和奥地利是穆迪唯一给出负面评级展望的两个欧元区国家。(完)